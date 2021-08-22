Avustralya’da Covid-19 yasaklarına tepki: Polis plastik mermiyle müdahale etti

Avustralya’da Covid-19 yasaklarına tepki gösteren binlerce kişi, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler izinsiz düzenlendi. Binlerce insanın katılığı protestolara polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ve Perth’te yasaklara karşı ‘Özgürlük Yürüyüşü’ adında protestolar düzenledi.

Covid-19 yasakları olan ülkede izinsiz gerçekleştirilen gösterilere 1500 polis müdahale etti.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da Covid-19 önlemleri kapsamında evden 5 km uzaklaşmak yasak. Ancak buna rağmen protestolara binlerce kişi katıldı.

Arbede sırasında polis göstericilere biber gazı ve plastik mermi kullanılarak müdahalede bulundu.

Today in Melbourne (Australia), police fired rubber bullets at unarmed protesters during an anti-lockdown march. Full video available via YouTube: https://t.co/J7dNtLvvWU pic.twitter.com/RQvIJreoKg — real Rukshan (@therealrukshan) August 21, 2021

Avusturalya Sağlık Bakanlığ’ının verilerine göre, Covid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden 977’si hayatını kaybetti. 10 bin 351 aktif vakadan 93’ü yoğun bakımda .556 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.