Steve Jobs imzalı Apple kılavuzu 800 bin dolara satıldı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan bilgisayar kullanma kılavuzu açık artırmada 788 bin dolara (6,7 milyon lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: RR Auction

Apple II modeli bilgisayarın 196 sayfalık kullanma kılavuzunu 1980 yılında Jobs “Julian, senin neslin bilgisayarla büyüyen ilk nesil olacak. Hadi dünyayı değiştir” ifadeleriyle imzalamış. Kılavuz, Apple’ın erken dönem yatırımcılarından Mike Markkula imzasını da taşıyor.

Açık artıymayı düzenleyen ABD’deki RR müzayedeevinin verdiği bilgiye göre kılavuz, Jobs ve Markkula Apple’ın tanıtımı için Britanya’da olduğu sırada imzalanmış.

İmzada hitap edilen kişi Julian Brewer, Apple ürünlerinin o dönem Britanya’daki distribütörlerinden birinin oğlu. Bu tarihi imzayı aldığı günü şöyle anlatıyor: “Odamda Apple II’de oyun yazıyordum. Babam misafirlerle tanışmam için beni aşağı çağırdı. Karşımda Steve Jobs ve Mike Markkula duruyordu. Yanımdaki kılavuzu imzalattım. Çok sonradan bırakın böyle bir şeyler yazmasını Steve Jobs’ın nadiren imza verdiğini anladım.”

1977’de satışa çıkan Apple II şirketin ilk başarılı ürünüydü. Aynı zamanda kitlesel pazar için yapılan ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor.

Müzayedeevine göre Apple II, yaklaşık 6 milyon eve ve işyerine ilk kişisel bilgisayar deneyimini yaşatarak dünyayı değiştirdi.

Bu muhtemelen dünyanın en pahalı kullanım kılavuzuna en yüksek teklifi vererek sahip olan kişi ise Amerikan futbolu takımı Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay.