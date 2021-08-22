Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü: ‘DSİ ve belediye hiç ilgilenmiyor’

Edirne’deki Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi, kirlilik nedeniyle yosunlarla kaplandı. Nedeni ise tesis ve ev atıkları. Daha önce aynı derede balık tutabildiklerini söyleyen bölge halkı, yetkililerin derenin temizlenmesi için yapılan başvurulara kayıtsız kalmasına tepkili: ” DSİ ve belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor.”

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Bayır Deresi hem besicilerin hem de tarımla uğraşanların hayat kaynağıydı. Ancak artık hem yosun tutmuş hem de üstü çöplerle dolu.

Bölge sakinlerinden Osman Tireler derede meydana gelen kirlilik nedeniyle artık tarım alanlarını sulayamadıklarını, hayvanlarına da su veremediklerini söyledi: “Bu derede biz 15 sene önce balık tutuyorduk. Buradaki tesislerin ve oturan vatandaşların çöp atmasıyla bu dere bu hale geldi. Çeltik suları da bırakılıyor buraya, onun da kirlettiğini söyleyebilirim. Derede şu an bırakın balığı, canlı bir şey yaşamıyor. DSİ ve belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor.”

Fotoğraf: DHA

Çiftçilikle uğraşan mahalleli Mehmet Mutafçılar ise derenin çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti: “Dere çok pis kokuyor. Yanına yanaşamıyoruz. Çocukluğumuz bu derenin yanında geçti, derenin içine girip yüzer, balık tutardık. Eskiden bu derenin dibini görür suyunu içerdik. Temizlenmesi için müracaatlarımız oldu ama hala pis akıyor. Yetkililerden bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz.”

Bölge sakinlerinden İsmail Solmaz bu durumun Türkiye adına utanç verici olduğunu ifade etti: “Burası uluslararası Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yoluna çok yakın bir bölge. Buranın böyle olması ayrıca utanç verici. Buranın yetkilisi kimse bir an önce temizlenmesini istiyoruz.”