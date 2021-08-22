Biyolog, yanan bölgelerden bildirdi: Bakın ormanlara dokunulmadığında neler oluyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, Muğla’daki yanan alanlarda bazı maki türlerinin tekrar toprak altından yeşermeye başladığını müjdeledi.

Türkiye’de çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında sekiz kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan telef olmuştu.

Yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yardım kampanyaları düzenlenmiş ve ağaçlandırmalara derhal başlanacağı söylenmişti. Ancak bu çalışmalar, bazı uzmanlar tarafından eleştiriliyordu.

‘Bakın ormanlara dokunulmadığında neler oluyor!’

Muğla’daki yanan sahaları inceleyen biyolog İlemin, hayıt ve sandal gibi maki türlerinin yeşermeye başladığını tespit ederek şunları söyledi: ”Size güzel haberlerim var! Bir kaç gündür Muğla’da yanan sahalardayım! Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçti. Hayıt, Sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın yanmış orman ve ağaçlara dokunulmadığında neler oluyor!”

Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor! Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt! Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor! + pic.twitter.com/3qpzoVhkTQ — Yasin İLEMİN (@anatoliacaracal) August 21, 2021

‘Doğayı ıslah etmeyi bırakalım’

Ormanın içindeki canlılara dair bilgi veren İlemin, yaşadıkları bölge tamamen yok olan karakulak kedilerinin durumunun kritik olmasına rağmen ‘ıslah’ çalışmalarının bırakılması durumunda bu felaketi atlatabileceklerini belirtti: ”Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor. Toprak altında kendini korumuş karıncalar yeni delikleri açmış çoktan kış hazırlıklarına başlamış bile! Çalışmalarımız ilgili kamu kurum ve STK’lar ile koordineli olarak devam ediyor. İzleme çalışmaları hayata geçireceğiz. Datça yönünden Marmaris’e gelirken karşıda Marmaris tarafındaki yanık saha karşıma çıktı. Geceleri o nokta alev topu gibiydi. Ancak doğa kısa zamanda yolunu buluyor. Karakulakları merak ediyorsanız durumları gayet iyi! Sadece yaban kedileri biraz kritik, ancak atlatacaklarına inancım tam! Yeter ki biz artık doğayı ıslah etmeyi bırakalım! Devam edersek o bizi mutlaka ıslah eder!”.