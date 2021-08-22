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Yaramazlara biraz batar!

Fatma Yasak’ı kaçıran Alper Tasalı tekrar gözaltına alındı

Fatma Yasak adlı bir kadının Twitter paylaşımıyla iki yıl önce evlendiği Alper Tasalı tarafından şiddete uğradığını belirterek yardım istemesinden sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası tekrar gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

İki yıl önce evlendiği adam tarafından silah zoruyla araca bindirilerek götürülen Yasak olay sırasında acil müdahale uygulaması Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım istemiş ancak yardım talebi işe yaramadığı gibi, darp ve tehdit suçlamasıyla şikayetçi olduğu Alper Tasalı serbest bırakılmıştı.


Serbest bırakma kararına soruşturma savcılığınca itiraz edildi. İtirazı değerlendiren hakimlik, Tasalı hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu karar sonrası Tasalı, tekrar gözaltına alındı; yarın Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

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