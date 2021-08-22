Trabzon’da pistten çıkan uçak pide salonu olacağı alana taşındı

Trabzon Havalimanı’nda 2018’de pistten çıktıktan sonra hizmet dışı kalan uçak, Yomra ilçesinde pide salonu olarak hizmet vereceği alana taşındı.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşna Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık Sancak Mahallesi’nde, belediyeye ait olan ve kiracılar tarafından işletilen çay bahçesine konumlanacak uçağın, alandaki düzenleme çalışmalarının yaklaşık dört aydır devam ettiğini belirtti.

Bıyık, “Çalışmalar tamamlandı. İstanbul’dan gelen bir ekip uçağı, kullanılacağı yeni alana taşıdı. Herhangi bir aksilik olmazsa üç ay içinde uçak, düzenlemesi yapılarak işletme sahiplerine teslim edilecek” dedi.

Uçağın taşınması için Trabzon-Rize kara yolu 1,5 saat trafiğe kapatıldığını anlatan Bıyık alternatif olarak Yomra ilçesinden trafik aşının sağlandığını söyledi.

Uçak restoranın, 2022 yılının ilk aylarında hizmete girmesinin planlandığına dikkati çeken Bıyık, şunları söyledi: “Uçak, 4 bin metrekarelik bir alanda vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Yatırımcılar tarafından pide salonu olarak düşünülüyor. Uçağın 2,5 yıldır belediyenin cebinden herhangi bir kaynak çıkmadan milletin kullanımına kazandırılması için çok mücadele verdik. Burada yatırımcılar da çok büyük bir yükün altına girdiler.”

Denize metreler kala durabilmişti

Fotoğraf: Airporthaber (Arşiv)

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 13 Ocak 2018’de, Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından 29 Eylül 2018’de Trabzon Havalimanı’ndan vinç yardımıyla Yomra ilçesine götürülen uçak, bu tarihten itibaren park edildiği alanda bekliyordu.