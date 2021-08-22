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Yaramazlara biraz batar!

Eski Afgan bakan, Almanya’da kuryelik yapıyor

Afganistan’ın eski iletişim ve teknoloji bakanı Sayid Ahmet Saadet’in Almanya’nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: lvz.de

Lepziger Volkszeitung adlı yerel gazetenin haberinde Saadet’in Aralık 2020’de bakanlıktan ayrılarak Almanya’nın Saksonya eyaletine geldiği belirtildi.


Eski bakanın parası bittiği için Leipzig şehrinde yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalıştığı kaydedildi.

Haberde, Saadet’in şu ifadelerine yer verildi: “Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya’da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig’deki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim, bir Alman telekom şirketinde çalışmak.”

AA’nın aktardığına göre eski bakan daha önce Britanya’da ikamet ediyordu ve eski Afganistan hükümetinden aldığı davet üzerine Kabil’e gidip bakanlık görevi üstlenmişti.

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