Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Nisan 2022


Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı: Kazançlar fırladı, Halkbank 30’a katlayabilir

Bloomberg anketine katılan analistlerin tahminine göre Türk bankaları yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacak. Kazanç miktarı geçen yılın aynı döneminin dört katına kadar çıkabilir. Kamu bankası Halkbank’sa kazancında yüzde 3000’den fazla artış raporlayabilir.

Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.


ORC anketi: İstanbul’da ‘cumhur’ ile ‘millet’ ittifakları arasında 8 puanlık fark

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da millet ittifakı yüzde 7,8 önde.

Anayasa Mahkemesi, seçim kanununun iptalini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim kanunundaki değişiklere yönelik CHP’nin itirazına dair başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

‘Altılı masa’ simülasyonu: Tek partiden seçime girilirse 43 vekil fazla çıkıyor

Fotoğraf: CHP

CHP yöneteminin masasındaki seçim simülasyonuna göre, altı partinin adaylarının tek listeden seçime girmesi şu an için en avantajlı seçenek.

Adalet bakanı: İstanbul ve Bursa’daki saldırılar eş zamanlı ve kullanılanlar aynı

Kinder’in iki parti ürününe toplatma kararı

Fotoğraf: Reuters

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki Kinder ürününün toplatılacağını duyurdu.

Rusya, Mariupol’ü ele geçirdi: Ukraynalı askerler ‘Teslim ol’ çağrısını reddetti

Michelin yıldızı İstanbul’a geliyor

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul’u 38’inci destinasyonu olarak belirledi.

Sizin de enerjinizi tüketiyor olabilir: Karar yorgunluğu nedir, nasıl azaltılır?
Grafiklerle: Türkiye’de Covid-19 salgınının seyri

Engelliyi maaşsız bırakan kriter: ‘Cebinde 5 kuruşu olmadan gezen var’

Fotoğraf: AA

MESUDE ERŞAN

@mesudersan / [email protected]

Engelli aylığı bağlanabilmesi için uygulanan kriterler maaşsız bırakıyor. 2022 sayılı kanuna dayanılarak yapılan değerlendirmede engelli, ‘birey’ kabul edilmiyor. Engellinin geliri değil, birlikte yaşadığı aile bireylerinin toplam geliri değerlendirilerek maaşla ilgili karar veriliyor.

Fransa seçimleri: İki adayın vaatleri neler?

TBMM’de 14 parti var: Sandalye sayıları kaç?

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Berkin Elvan’ın anne ve babası hakim karşısında
İstanbul’da TÜGVA ofisine saldırı

‘Mad Men’in yıldızı hayatını kaybetti

Popüler dizi ‘Mad Men‘de canlandırdığı karakterle tanınan Robert Morse hayatını kaybetti.

Belçika dışişleri bakanı kocasıyla ilgilenmek için görevi bıraktı

SON HABERLER

Fransa seçimleri: İki adayın vaatleri neler?

Fransa’da 24 Nisan Pazar düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimin ikinci turunda yarışacak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ekonomi ve iklim konularını öne çıkarırken, aşırı sağcı Marine Le Pen’in seçim vaatlerinde göçmenler önemli yer tutuyor.