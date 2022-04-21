Akşam Postası / 21 Nisan 2022

Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı: Kazançlar fırladı, Halkbank 30’a katlayabilir

Bloomberg anketine katılan analistlerin tahminine göre Türk bankaları yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacak. Kazanç miktarı geçen yılın aynı döneminin dört katına kadar çıkabilir. Kamu bankası Halkbank’sa kazancında yüzde 3000’den fazla artış raporlayabilir.

Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

ORC anketi: İstanbul’da ‘cumhur’ ile ‘millet’ ittifakları arasında 8 puanlık fark

ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da millet ittifakı yüzde 7,8 önde.

Anayasa Mahkemesi, seçim kanununun iptalini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim kanunundaki değişiklere yönelik CHP’nin itirazına dair başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

‘Altılı masa’ simülasyonu: Tek partiden seçime girilirse 43 vekil fazla çıkıyor

Fotoğraf: CHP

CHP yöneteminin masasındaki seçim simülasyonuna göre, altı partinin adaylarının tek listeden seçime girmesi şu an için en avantajlı seçenek.

Kinder’in iki parti ürününe toplatma kararı

Fotoğraf: Reuters

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki Kinder ürününün toplatılacağını duyurdu.

Michelin yıldızı İstanbul’a geliyor

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul’u 38’inci destinasyonu olarak belirledi.

Engelliyi maaşsız bırakan kriter: ‘Cebinde 5 kuruşu olmadan gezen var’

Fotoğraf: AA

MESUDE ERŞAN

Engelli aylığı bağlanabilmesi için uygulanan kriterler maaşsız bırakıyor. 2022 sayılı kanuna dayanılarak yapılan değerlendirmede engelli, ‘birey’ kabul edilmiyor. Engellinin geliri değil, birlikte yaşadığı aile bireylerinin toplam geliri değerlendirilerek maaşla ilgili karar veriliyor.

‘Mad Men’in yıldızı hayatını kaybetti

Popüler dizi ‘Mad Men‘de canlandırdığı karakterle tanınan Robert Morse hayatını kaybetti.