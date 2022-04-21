Akşam Postası / 21 Nisan 2022

Erdoğan’ın faiz ısrarı bankalara yaradı: Kazançlar fırladı, Halkbank 30’a katlayabilir
Bloomberg anketine katılan analistlerin tahminine göre Türk bankaları yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde kazanç açıklayacak. Kazanç miktarı geçen yılın aynı döneminin dört katına kadar çıkabilir. Kamu bankası Halkbank’sa kazancında yüzde 3000’den fazla artış raporlayabilir.
Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.
ORC anketi: İstanbul’da ‘cumhur’ ile ‘millet’ ittifakları arasında 8 puanlık fark
ORC Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da millet ittifakı yüzde 7,8 önde.
Anayasa Mahkemesi, seçim kanununun iptalini esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim kanunundaki değişiklere yönelik CHP’nin itirazına dair başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.
‘Altılı masa’ simülasyonu: Tek partiden seçime girilirse 43 vekil fazla çıkıyor
CHP yöneteminin masasındaki seçim simülasyonuna göre, altı partinin adaylarının tek listeden seçime girmesi şu an için en avantajlı seçenek.
Kinder’in iki parti ürününe toplatma kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki Kinder ürününün toplatılacağını duyurdu.
Michelin yıldızı İstanbul’a geliyor
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul’u 38’inci destinasyonu olarak belirledi.
Engelliyi maaşsız bırakan kriter: ‘Cebinde 5 kuruşu olmadan gezen var’
MESUDE ERŞAN
@mesudersan / [email protected]
Engelli aylığı bağlanabilmesi için uygulanan kriterler maaşsız bırakıyor. 2022 sayılı kanuna dayanılarak yapılan değerlendirmede engelli, ‘birey’ kabul edilmiyor. Engellinin geliri değil, birlikte yaşadığı aile bireylerinin toplam geliri değerlendirilerek maaşla ilgili karar veriliyor.
Fransa seçimleri: İki adayın vaatleri neler?
TBMM’de 14 parti var: Sandalye sayıları kaç?
‘Mad Men’in yıldızı hayatını kaybetti
Popüler dizi ‘Mad Men‘de canlandırdığı karakterle tanınan Robert Morse hayatını kaybetti.