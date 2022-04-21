TBMM’de 14 parti var: Sandalye sayıları kaç?

TBMM’de şu an 14 parti temsil ediliyor. 27’nci dönemdeki milletvekilleri 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimle belirlenmişti.

TBMM’de toplam 600 ‘sandalye’ var. Seçimdeki ilk tablo sonrası milletvekili sayısı en çok azalan iki parti CHP ve HDP oldu. İki partinin de milletvekili sayısı 11 azaldı.

Bunların bir kısmının milletvekilleri düşürülürken, bazıları yerel seçimlerde aday olabilmek için istifa etti. Bazı milletvekilleri de seçimdeki ittifak sonrası kendi partilerine döndü.

AKP’nin milletvekili sayısı dokuz, İYİ Parti’nin yedi, MHP’ninse iki azaldı.

En son zamları ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdiği için disipline sevk edilen MHP’li Mustafa Baki Ersoy 16 Nisan 2022 tarihinde partisinden istifa etmişti.

Dün de iki sene önce İYİ Parti’den istifa eden bağımsız milletvekili İsmail Ok, AKP’ye geçti.