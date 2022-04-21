Akşener: Çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir ziyareti kapsamında partisinin düzenlediği iftara katıldı. Buradaki konuşmasında “Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım” dedi.

Fotoğraf: Diken

Kırşehir Cacabey meydanındaki iftarın ardından alandaki kalabalığa seslenen Akşener, 20 0cak 2020 tarihinden şehri ve esnafı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Tencerelerini kaynatmakta zorlanan kadınları, köylülerin üretimden kopuşunu ve siftahsız dükkanlar gördüğünü dile getiren Akşener, besicilerin kendilerine “Hayvanlarımıza oruç tutmayı öğretiyoruz” dediğini söyledi.

Türkiye’de kutuplaşmanın arttığını ve seçmenin ‘velinimet’ olarak görülmediğini söyleyen Akşener, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını şöyle anlattı: “Siz velinimet olduğunuzda beş maaş alan haramzade danışmanlar sizin yüzünüze sırıtarak bakamayacak. Çünkü onlar yerinde kalmayacak. Yerde garibanı tekmeleyen o danışmanlar yüzünüze bakıp cıvık cıvık sırıtamayacak. Çünkü yerlerinde kalmayacaklar.”

AKP temsilcilerinden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen “Türkiye’de aç yok, açık yok, işsiz insan yok” açıklamalarına tepki gösterdi. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirterek, “Zamlar karşısında bir emekli evini geçindirebilir mi? Saraylarda yaşanan o lüks hayatın getirdiği sonuç olarak, 2500 lirayla insanların geçinemeyeceğini bilmeyecek kadar aranızdan uzaklaşmış bir düşünce var” dedi.

Konuşmasında genç işsizliğine de değinen Akşener, Erdoğan’ın gençlere tavsiyelerine tepki gösterdi: “Sapsarı yüzlü, işsiz gençler benden iş istiyor. Akşama sadece makarna pişirmiş anneler benden yardım istiyor. Yurt dışını gezecekmişsiniz. Siz Türkiye’yi gezemiyorsunuz.”

İktidara gelmeleri halinde ne yapacaklarının kendilerine sorulduğunu belirten İYİ Parti lideri, vaatlerini açıkladı: “Bana ‘Sen ne yapacaksın’ diye soruyorlar. Çok basit bir şey söylüyorum. ‘Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım’ diyorum. ‘Yolsuzluk yapmayacağım, yaptırmayacağım’ diyorum. ‘İsraf yapmayacağım, yaptırmayacağım’ diyorum. ‘Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim, onları satıp sizin cebinize koyacağım’ diyorum.”