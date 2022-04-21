Döviz hesaplarındaki artış sürüyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 15 Nisan ile biten haftada yine 1,12 milyar artış yaşandı. Parite etkisinden arındırılmış yükseliş 780 milyon dolar.

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Söz konusu haftada gerçek kişilerin döviz hesaplarında parite etkisinden arındırıldığında 175 milyon dolarlık düşüş meydana geldi.

Ancak vatandaşın döviz hesaplarındaki toplam para 216 milyar 734 milyon dolarla hala oldukça güçlü bir seviyede.

Tüzel kişiler yani şirketlerin döviz mevduatlarıysa 956 milyon dolar arttı.

Kur korumalı mevduat rakamlarına bakıldığında ise bu enstrümanda 756,6 milyar TL toplandığı izlendi. Bir önceki hafta bu büyüklük 728,7 milyar TL olmuştu.

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.