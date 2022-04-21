Grafiklerle: Türkiye’de Covid-19 salgınının seyri

Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Dün 3 bin 668 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

İlk vaka 11 Mart 2020’de tespit edilmişti. O tarihten bu yana Türkiye’de tespit edilen toplam vaka sayısı 14 milyon 775 bin oldu.

Grafikler: AA

İlk ölümse 15 Mart 2020’de gerçekleşmişti. Türkiye’de Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 97 bin 666 bin kişi öldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” demişti. Koca, bilim kurulunun bu hafta en önemli toplantılarından biri için toplanacağını ve özellikle maskeyle ilgili (okullardaki kullanımı dahil) kararlar alınacağını söylemişti.

Ancak dün ‘tarihi’ toplantının ertelendiği duyuruldu. Koca, ‘müjde’ vermeye istekli olsa da doktorlar pandeminin bitmediğini söylüyor.

Aşıda durum ne?

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.