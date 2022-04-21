Rusya, Mariupol’ü ele geçirdi: Ukraynalı askerler ‘Teslim ol’ çağrısını reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraya’nın güneydoğusundaki Mariupol kentinin ele geçirdiğini bildirdi.

Liman şehri Mariupol, çatışmalar nedeniyle büyük zarar gördü. Fotoğrafın üst kısmında, Ukraynalı askerlerin sığındığı fabrika görülüyor. (Fotoğraf: Reuters)

Ukrayna, 24 Şubat’ta batı sınırındaki Ukrayna’ya yönelik üç koldan işgal harekatı başlatmıştı.

Rusya devlet başkanı, Azovstal çelik fabrikasına düzenlenmesi planlanan saldırıyı iptal etti.

Putin, fabrikadaki Ukraynalı askerleri çıkarmaya çalışmanın bir anlamı olmadığını belirtirken endüstriyel bölgenin tamamen kapatılması talep etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, fabrikada yaklaşık 2 bin 400 Ukrayna askerinin bulunduğun tahmin edildiğini söyledi.

Putin’se askerleri teslim olmaya çağırarak Rusya’nın onlara saygıyla yaklaşacağını söyledi.

Teslim olmayı kabul etmediler

Reuters’ın haberine göre Ukraynalı yetkililer, Mariupol kentinde on binlerce insanın öldüğünü aktarırken, Rusların kenti kontrole aldığını teyit etti.

Azovstal çelik fabrikasında bulunan alay komutanı Svyatoslav Palamar, yayınlanan görüntülü mesajda Rusya’nın teslim olma çağrısını reddederek ‘üçüncü tarafların’ fabrikaya sığınan sivillerin güvenliği konusunda garanti vermesini istedi.

Palamar, “Rusya Federasyonu tarafından silahları bırakmamız ve askerlerimizin esir şeklinde teslim olması yönünde sunulan şartları kabul etmiyoruz” dedi.

Mariupol, Rus destekçisi ayrılıkçıların bulunduğu Donbas’la 2014’te işgal edilen Kırım arasındaki bağlantıyı sağlaması açısından Rusya için önem taşıyor.

Türkler mahsur kalmıştı

Ağır çatışmaların yaşandığı kentte 30’dan az sayıda Türk vatandaşı bulunduğu ve bu kişilerin tahliyesine çalışıldığı açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Nisan’da tahliyeyle ilgili “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” demişti.