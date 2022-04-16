Ukrayna cumhurbaşkanı: 2 bin 500 – 3 bin askerimiz öldü, 10 bin yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın saldırılarında 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Rusya, 24 Şubat’ta batı komşusu Ukrayna’ya yönelik üç koldan işgal harekatı başlatmıştı.

CNN’e konuşan Zelenski, tüm ülkeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olmaları konusunda uyarırken, Rusya’nın nükleer ya da kimyasal silahlara yönelebileceğini, Putin’in insan hayatını hiçe saydığını ifade etti.

Korkmak yerine hazırlıklı olunması gerektiğine ve nükleer ya da kimyasal silah kullanımının sadece Ukrayna değil, dünyadaki tüm ülkeler için sorun olacağına dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna’nın vurduğu Rus gemisine ilişkin “Geminin artık olmadığını biliyoruz, bizim için güçlü bir silahtı ve tüm dünyanın şunu bilmesini istiyorum, batması bizim için bir trajedi olmadı. Rusya’nın bize saldırmak için ne kadar az silahı varsa bu, bizim için o kadar iyi” dedi.

Kayıp sayısı verdi

Ukrayna lideri, Rusya’nın ülkesine karşı başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını; yaralılardan kaçının hayatta kalacağını söylemenin zor olduğunu ifade etti.

‘Rusya’nın 20 bin askeri öldü’

AA’nın aktardığına göre Zelenski, Rusya’nın savaşta 19 bin ila 20 bin askerinin öldüğünü savundu.

Rusya ise ölen askerlerinin sayısını 1,351 olarak açıklamıştı.

Zelenskiy, sivil kayıplara dair şunları kaydetti: “Sivillerden bahsetmek ise çok zor çünkü ülkemizin güneyinde kentler kuşatma altında, Herson, Berdyansk, daha doğuda Mariupol ve Volnovakha. O alanda ne kadar kişinin öldüğünü bilmiyoruz.”

Ülkesindeki ölümlerin ve yıkımın kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zelenski, “Bir baba olarak izleyemiyorum çünkü sonrasında sadece intikam almak ve öldürmek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde herkesin savaşmak istediğini ve savaşın uzamaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, savaş uzarsa daha fazla kayıp yaşanacağını sözlerine ekledi.