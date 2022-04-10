Ukrayna: Rusya 19 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna, ülkeye yönelik işgal harekatı başlatan Rusya’nın 19 bin 300 askerinin öldüğünü bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, işgalin başladığı 24 Şubat’tan bugüne Rus ordusuna verdikleri zararı dair bilgilendirme mesajı yayınladı.
Buna göre Rusya 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi kaybetti.
Ukrayna, bunlara ek olarak Rusya’ya ait 1.384 araç, yedi gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracının da imha edildiğini aktardı.