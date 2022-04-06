Mariupol Belediye Meclisi: Ruslar mobil krematoryumlar kullanıyor

Rusya ordusunun ablukasındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus güçlerin, savaş suçlarının kanıtlarını ortadan kaldırmak için mobil krematoryumlar kullandığı iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Mariupol Belediye Meclisi’nin Telegram hesabındaki açıklamada Buça’daki katliamın dünyada duyulmasının ardından Moskova yönetiminin, orduya Mariupol’daki suçlarına dair kanıtların yok edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Açıklamada şu sözler yer aldı: “Katiller izlerini saklamaya çalışıyor. Mariupol’da Rus mobil krematoryumları faaliyete başladı. Bir hafta önce ihtiyatlı bir tahminde bulunarak 5 bin can kaybı olduğunu duyurmuştuk. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, ablukanın süresi ve sert direniş göz önüne alındığında on binlerce sivil kurban olabilir. Rusya, bu nedenle sivillerin tahliyesi için Türkiye ve diğerlerinin girişimlerine yeşil ışık yakmak için acele etmiyor.”

Rusların, cesetlerin yakılma işlemini yerli iş birlikçilerine ve Donetsk’ten gelen ayrılıkçı gruplara havale ettiği iddia edildi.