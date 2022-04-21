Anayasa Mahkemesi, seçim kanununun iptalini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim kanunundaki değişiklere yönelik CHP’nin itirazına dair başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

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CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarını düzenleyen beş ve altıncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11’inci ve seçim kurullarının üç ay içinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptalini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu inceledi.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen yüksek mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.