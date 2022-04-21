‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Berkin Elvan’ın anne ve babası hakim karşısında

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, hakaret olduğu iddia edilen sözlerin yer aldığı video kaydını deşifresinin yapılması için bilirkişiye gönderdi. Bir sonraki duruşma duruşma 25 Ekim’de görülecek.

2013’teki Gezi Parkı eylemleri sırasında o dönem başbakan olan Erdoğan, “Herkes ‘Polise emri kim verdi’ diye soruyor. Açıklıyorum, emri ben verdim” demişti.

Erdoğan, açıklamalarının dozunu daha da artırarak Elvan’ı ölümünden üç gün sonra “Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyeler olan bir çocuk” diye tanımlamış, annesi Gülsüm Elvan’ı da yuhalatmıştı.

Gülsüm ve Sami Elvan da 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’deki duruşmaların sonrasında İstanbul adliyesinin önündeki açıklamalarında oğullarının öldürülmesinde Erdoğan’ın sorumluluğu bulunduğunu vurgulamış, Erdoğan’ı açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı polislerin her iki duruşmanın sonrasındaki açıklamaları savcılığa bildirmesine üzerine Elvan çifti hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Enes Kocakale, Gülsüm ve Sami Elvan’a yönelttiği ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçlaması yönünden yeterli şüphe olduğunu iddia ederek iddianame düzenledi.

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Gülsüm ve Sami Elvan çifti ve avukatı Akçay Taşçı’yla Erdoğan’ın avukatı katıldı. Duruşmayı takip etmek için CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da salondaydı.

‘Onlar bize hakaret etti’

(Soldan sağa) Sami Elvan, Sezgin Tanrıkulu, Gülsüm Elvan. (Fotoğraf: Diken)

Duruşmada ilk olarak Sami Elvan konuştu. Baba Elvan şunları söyledi: “Söylediğim sözlerin arkasındayım. Cumhurbaşkanı, başbakan olduğu dönemde çocuğumuzun öldürülmesine ilişkin olarak ‘Emri ben verdim, arkasındayım‘ demişti. Ben de söylediğim sözlerin arkasındayım. Bunlar hakaret değil. beraatımı talep ediyorum.”

Anne Gülsüm Elvan da “Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Terörist olması söz konusu olamaz. Bizi terörist diyerek meydanlarda yuhalattı. Sözlerimde hakaret yoktur. Onlar bize hakaret etti” diye konuştu.

Elvan ailesinin avukatı Akçay Taşçı da Berkin Elvan’ı öldüren polisin yargılanıp cezalandırıldığını hatırlattı. Taşçı, şunları söyledi: “Erdoğan, Berkin Elvan’ın öldürülmesini meşrulaştıracak, öldürülmesini doğrudan üstlenici açıklamalar yapmıştı. Bu sözler müvekkillerin hak arama mücadelesinde yalnızlaştırılmasına yönelikti. Eğer ailenizden birini kaybederseniz, biri de çıkıp ‘Emri ben verdim‘ derse bunun kültürel karşılığı ‘katilliktir‘. ‘Hırsız katil Erdoğan‘ sözleriyle ilgili beraat kararları var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de bu yönde kararları var. Örneğin Şorli kararı. Kararda, bu suçlamanın kötüye kullanıldığı ve AİHM içtihatlarına uymadığı yönünde tespitler yapılmıştı.“

Mahkeme, hakaret olduğu öne sürülen sözlerin yer aldığı görüntü kayıtlarını deşifresinin yapılması için bilirkişiye gönderdi. Bir sonraki duruşma 25 Ekim saat 9:30’da yapılacak.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Berkin Elvan’ın anne ve babasına dava