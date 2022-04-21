Belçika dışişleri bakanı kocasıyla ilgilenmek için görevi bıraktı

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmes, beyin kanseri teşhisi konulan kocasıyla ilgilenmek için geçici süreyle görevini bıraktı.

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Ülkede aylarca hükümet kurulamadığı 2019-2020’de geçici hükümetin başbakanlığını yapan ve bu görevle ülkenin kadın başbakanı olan Wilmes, şimdilik yaz sonuna kadar görevden ayrılacak ve bu sürenin sonunda ailesiyle durum değerlendirmesi yapacak.

Wilmes, kararı başbakana danışarak aldığını belirtti. Başbakan Alexander De Croo da talebi saygıyla karşıladığını, Wilmes’in başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığından istifa etmeyeceğini açıkladı. Wilmes’in yetkilerinin geçici olarak devredileceğini belirten de Croo, dışişleri bakanlığını görevini kendisinin üstleneceğini söyledi.

”Sophie, Chris ve çocuklarına güç diliyorum” diyen De Croo, Wilmes’in başbakan yardımcılığı yetkilerininse geçici olarak başka bakanlara devredileceğini aktardı.

Wilmes, kararını, Twitter’daki takipçilerine şu sözlerle duyurdu: ”Bu hastalık aniden hayatımıza girdi. Eşim Chris çok sayıda erkek, kadın ve çocuk gibi agresif beyin kanseriyle mücadeleye başlayacak. Bakan olmak tamamıyla kendini işe vermeyi gerektirir. Böyle bir çalışma düzeni de bana şu anda eşime ve çocuklarıma bu zor süreçte destek verme imkanı sağlamaz.”

Wilmes, Avustralyalı Chris Stone’la 2009 yılında evlenmişti. Çiftin üç kızı var. Stone’un daha önceki ilişkisinden de bir oğlu var.