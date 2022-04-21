Swap hariç net rezerv eksi 44,5 milyar dolar

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki artış eğilimi devam etse de swaplar dışındaki rezerv seviyesi hala çok kötü durumda.

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MB’nin brüt rezervleri 112,3 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rakam 109,9 milyar dolar seviyesindeydi.

18,3 milyar dolar olan net rezervse 19,1 milyar dolara çıktı.

Net rezervde döviz piyasasına müdahaleler ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla önceki aylarda 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesi görülmüştü.

Swaplar hariç net rezerv eksi 44,5 milyar dolar.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.