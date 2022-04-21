Michelin yıldızı İstanbul’a geliyor

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul’u 38’inci destinasyonu olarak belirledi.

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Fransız araba lastiği üreticisi Michelin bünyesindeki dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin müfettişleri tarafından İstanbul’da seçilecek ilk restoranlar 11 Ekim’de açıklanacak.

Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Atatürk Kültür Merkezi’nde toplantıda İstanbul’daki restoranların, Michelin yıldızı için değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul’un Michelin Rehberi’nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacağını aktaran Poullennec, “Benzersiz bir yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yeteneklerden beslenen İstanbul mutfağı, ekibimizi hayranlık içinde bıraktı” dedi.

Michelin için en önemli kriterin o restorandaki yemek tecrübesi olacağını ve lüks restoranların yanı sıra bunun daha lokal restoranlarda da olabileceğini belirten Poullennec, “Bizim Michelin olarak amacımız İstanbul’daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak” dedi.

Poullennec, bir soru üzerine, İstanbul’da Michelin Yıldızı alacak restoranların, müfettişlerinin değerlendirmesi sonrası belirleneceğini, İstanbul dışındaki diğer şehirlerin de potansiyele sahip olduğunu ve bunların kademeli olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Gizli ve bağımsız müfettiş ekipleri çalışacak

İstanbul’daki restoranlar, profesyonel müfettişler tarafından neredeyse 100 yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre seçilecek.

Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini beş kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.