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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Mayıs 2023

Cinsel saldırıya uğrayan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç tarafından saldırıya uğrayan iki yaşındaki Nisanur Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KKM için temmuz uyarısı: Sonuna yaklaşılıyor

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kur korumalı mevduatı saadet zincirlerine benzeterek “Sonuna doğru yaklaşılıyor” dedi. Kara, toplam mevduatın 120 milyar dolara çıktığını belirterek temmuz sonrası her hafta 8-10 milyar dolarlık geri dönüş olacağını söyledi.


Ekonomist Şatıroğlu: Borsada iyimser olmak için sebep yok

İmamoğlu, ilk turdan ders çıkardı: Yalanlara yanıt vereceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk turda iktidarın yürüttüğü ‘yalan üretme politikası’ndan ders aldıklarını belirterek bunlara ‘net cevaplar’ vereceklerini söyledi.

Cannes günlüğü: Yalnız ve yorgun bir ülkede ‘Kuru Otlar Üstüne’

Adalet Partisi: Ata ittifakı resmen sona ermiştir

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.

Özdağ, AKP’li Numan Kurtulmuş’la görüşecek

Özdağ, partisine ‘Oğan’la yollar ayrılabilir’ demiş

Prof. Erözenci: Cerrahpaşa’yı yıkan doğal afet değil, insanlar

‘Paralel seçim takip sistemi’ kuran Soylu, Oy ve Ötesi’nden rahatsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğini takip eden sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi’ni ‘seçimi karıştırmakla’ suçlayarak ikinci turda sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

HDP: Yüksekdağ ile Demirtaş üzerinden kirli propaganda yürütülüyor

Demirtaş: Herkes önümüzdeki haftayı ev ev dolaşarak geçirmeli

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Herkes önümüzdeki haftayı ev ev dolaşarak geçirmeli” dediği eski bir konuşmasını paylaşarak yurttaşlara seslendi.

9 soruda meme kanseri ve güncel tedavisi

Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu’na oy isteyen kadını hedef aldı

Kızılay yönetim kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili kadını hedef alarak, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” diye yazdı.

Bahçeli, ‘Tonyler, Johnnyler’ gafını düzeltti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı  “Alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar” gafını Hatay’da düzeltti.

Hangi parti kazanacak?

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Akşam Postası / 21 Mayıs 2023

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