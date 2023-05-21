Akşam Postası / 21 Mayıs 2023

Cinsel saldırıya uğrayan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç tarafından saldırıya uğrayan iki yaşındaki Nisanur Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KKM için temmuz uyarısı: Sonuna yaklaşılıyor

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kur korumalı mevduatı saadet zincirlerine benzeterek “Sonuna doğru yaklaşılıyor” dedi. Kara, toplam mevduatın 120 milyar dolara çıktığını belirterek temmuz sonrası her hafta 8-10 milyar dolarlık geri dönüş olacağını söyledi.

İmamoğlu, ilk turdan ders çıkardı: Yalanlara yanıt vereceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk turda iktidarın yürüttüğü ‘yalan üretme politikası’ndan ders aldıklarını belirterek bunlara ‘net cevaplar’ vereceklerini söyledi.

Adalet Partisi: Ata ittifakı resmen sona ermiştir

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakından Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.

‘Paralel seçim takip sistemi’ kuran Soylu, Oy ve Ötesi’nden rahatsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğini takip eden sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi’ni ‘seçimi karıştırmakla’ suçlayarak ikinci turda sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Demirtaş: Herkes önümüzdeki haftayı ev ev dolaşarak geçirmeli

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Herkes önümüzdeki haftayı ev ev dolaşarak geçirmeli” dediği eski bir konuşmasını paylaşarak yurttaşlara seslendi.

Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu’na oy isteyen kadını hedef aldı

Kızılay yönetim kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili kadını hedef alarak, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” diye yazdı.

Bahçeli, ‘Tonyler, Johnnyler’ gafını düzeltti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı “Alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar” gafını Hatay’da düzeltti.