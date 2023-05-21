Özdağ, AKP’li Numan Kurtulmuş’la görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın partisinin genel merkezinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la görüşecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürütüyor.

Oğan, iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Güzel şeyler olacak” demişti. İktidarla bir temas da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

NTV’nin haberine göre Özdağ yarın saat 14:00’te AKP Grup Başkanvekili Kurtulmuş’la partisinin genel merkezinde görüşecek.