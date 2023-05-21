Cinsel saldırıya uğrayan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç tarafından saldırıya uğrayan iki yaşındaki Nisanur Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İstasyon Mahallesi’nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö’nün evine giden 25 yaşındaki Furkan Sevinç, kadın sekiz yaşındaki kızıyla markete gittiği sırada iki yaşındaki kızı Nisanur Ö’ye cinsel saldırıda bulunmuştu.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çocuğun doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre yoğun bakımda tedavisi süren Nisanur bebek, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Anne M.Ö.’nün sekiz yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.