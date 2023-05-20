İki yaşındaki çocuğa cinsel saldırı: Yoğun bakıma alındı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli cezaevine gönderildi.

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AA’nın haberine göre İstasyon Mahallesi’nde daha önceden tanıştığı M.Ö’nün evine giden F.S. (25), kadının sekiz yaşındaki kızıyla markete gittiği sırada evde bulunan iki yaşındaki kızı N.Ö’ye cinsel saldırıda bulundu.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çocuğun doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli F.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Gözaltına alınan anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan sekiz yaşındaki kız çocuğunun devlet tarafından koruma altına alındığı, iki yaşındaki N.Ö’nünse yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İki yaşındaki çocuğun dayısı olduğunu iddia eden F.S’nin çocukla akrabalığının bulunmadığı belirlendi.