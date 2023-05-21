Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Herkes önümüzdeki haftayı ev ev dolaşarak geçirmeli” dediği eski bir konuşmasını paylaşarak yurttaşlara seslendi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin ikinci turuna bir hafta kaldı. İlk turda Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almıştı.

Demirtaş, Twitter’dan 7 Kasım 2015 seçimleri öncesi yaptığı bir konuşmayı “Sesimin gittiği her yerden, bizi duyan herkesten ricam…” diye yazarak tekrar paylaştı.

Demirtaş, videoda şunları diyor: “Kapı kapı dolaşın. Tek bir oy neyi değiştirir demeyin. Herkes önümüzdeki bir haftayı seferberlik ruhuyla ev ev dolaşarak seçim kampanyasını büyüterek geçirmelidir. Önümüzdeki bir hafta her şeyi belirleyecek.”