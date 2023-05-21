HDP: Yüksekdağ ile Demirtaş üzerinden kirli propaganda yürütülüyor

HDP, tutuklu eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş üzerinde ‘kirli propaganda yürütüldüğünü’ duyurdu.

Figen Yüksek ve Selahattin Demirtaş. (HDP)

Selahattin Demirtaş, ‘hapis olması üzerinden yapılan siyasi şantaj’a çıkışmıştı: “Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin.”

HDP’den açıklama

Bu mesajdan sonra HDP’den de benzer açıklama geldi. HDP’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi: “Tutsak arkadaşlarımız üzerinden kirli propaganda yapan Cumhur İtifakı tüm suçlarının hesabını verecek. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız haksızca zindanda tutulmalarına rağmen bir adım geri atmadan dik duruyorlar. İşte bunların tüm korkusu bundandır!”