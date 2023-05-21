Ekonomist Şatıroğlu: Borsada iyimser olmak için sebep yok

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomi ve siyasetteki dengelere bakarak “Borsada iyimser olmak için bir sebep yok” dedi. Şatıroğlu’na göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanması halinde bile yabancı yatırımcının gelişi yerel seçim sonrasına kaldı.

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AKP’nin politikaları sonrası Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcının gözü 14 Mayıs seçimlerindeydi.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyordu. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Seçimlerin ilk turu sonrası Meclis tablosunun iktidar lehine oluştuğu görülüyor. Bu nedenle 28 Mayıs sonrası Meclis’in cumhur ittifakında, cumhurbaşkanlığınsa millet ittifakının oluşacağı bir tablo oluşabilir.

YouTube’daki Kanal Finans kanalında konuşan Şatıroğlu, bu tabloya bakarak borsada iyimser olmak için bir sebep olmadığını söyledi. Şatıroğlu, kur korumalı mevduattaki risklere de işaret etti.

Şatıroğlu’ndan satır başları şöyle:

*Borsada iyimser olmak için bir sebep yok. Kılıçdaroğlu da seçilse, Türkiye ekonomisi için iyi bir durum söz konusu değil. KKM’nin üç tarafı var. Biri hükümet (bunun içinde MB’yi de sayıyorum) biri bankalar diğeri de KKM’ye yatırım yapanlar. Bunlar içinde ‘yuvam’ hesabı açanları farklı tutabiliriz. Ancak bu iş bittiğinde üç taraf için de mutlu son olmayacak. Son zamanlarda yaşadığımız nakit avans krizi, ‘bir sonraki filmde şöyle olacak’ tadında fragmanlara yaklaşıyor.

‘Borsa iyi olmayacak’

*Yani borsadaki şirketin karlılığı için çok pozitif bir ortam yok. Borsa iyi olmayacak. Kısa süreli iyileşmeler olabilir. Örneğin Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanacak olursa, 5200’e kadar yükseliş görebiliriz. Hatta 5700 seviyesi de görülebilir. Tabii bunlar varsayımdan ibaret.

*Kazanamazsa ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa o zaman yine 4850-4900 hattı görülebilir. Ama ondan sonrası satış fırsatıdır.

‘Yabancı yerel seçim sonucunu da bekler’

*Kılıçdaroğlu kazanırsa işinin çok zor olduğunu biliyorduk. Şimdi bu Meclis tablosuyla daha da zor. Dolayısıyla yabancı yatırımcının gelme beklentisi çok ertelenmek durumunda kalabilir. Yabancı, Meclis’teki bu duruma bakıp, izlemek isteyebilir. Yerel seçimlerin sonucu da beklemek ister. Ondan sonra belki ciddi bir şey yapmak gerekir diye düşünürler. Ondan sonra harekete geçseniz ilk istatistik verileri almanız önümüzdeki sene haziranı bulur. Dolayısıyla bir seneden evvel bir beklentim olmaz. Borsaya öyle bir yabancı parası gelmez.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devamı halindeyse zaten gelecek bir para kalmıyor. Satışların daha da artmasını bekleriz.