Bahçeli, ‘Tonyler, Johnnyler’ gafını düzeltti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı “Alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar” gafını Hatay’da düzeltti.

Devlet Bahçeli. (AA)

14 Mayıs’taki seçime bir gün kala Antalya’da miting düzenleyen Bahçeli, bir gafa daha imza atmış, “Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter” demişti.

Bahçeli, bugün Hatay’daki konuşmasında bunu düzeltti. ‘Yüzüncü yüzyıl’ vurgusu da dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi:

*Şimdi Hatay’dan bütün dünyaya sesleniyorum. Diyorum ki, Amerika’nın çocukları, Hans, Sam, Almanya’nın çocukları Tonyler, Johnnyler, Franklar, Henryler… Alayınıza birden sesleniyorum, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin Türkiye’de kiminle iş birliği, ağız birliği yaparsanız yapın Anadolu’nun yiğidi sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı biz sizlere ezdirmeyiz.

‘Havada, karada, denizde, Hatay’da yüz…’

*Bizim Adana’da geçmişten beri kullanılan bir şey var. Kendi aralarında konuşurken bazı kavramları ortaya koymak için bunu söylerler. Birincisi, karada yüz, ikincisi havada yüz, üçüncüsü denizde yüz… O zaman şimdi Hatay’dan sesleniyorum, 28 Mayıs’ta Hatay’da yüz. Her insanımız, her Hataylı yüzüncü yüzyılı yüz oyla karşılayıp, 100’ü bulmak için çaba gösterecek midir?