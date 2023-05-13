Devlet Bahçeli’nin dili fena sürçtü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar” dedi.
Seçime bir gün kala Antalya’da miting düzenleyen Bahçeli, bir gafa daha imza attı.
MHP lideri, şunları dedi: “Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank alayı birden Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ı s**meye kalksalar, başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter” dedi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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