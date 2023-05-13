Devlet Bahçeli’nin dili fena sürçtü

Devlet Bahçeli yine coştu.

Akşam akşam kahkaha attım😂😂😂

O kadar da olmaz dediğimiz ne varsa oldu, ne varsa konuşuldu bu seçimde😁#ilkturdabitirelim#KAZANIYORUZ pic.twitter.com/XXbvIhb1Li

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