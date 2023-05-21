Kızılay yöneticisi, Kılıçdaroğlu’na oy isteyen kadını hedef aldı

Kızılay yönetim kurulu yedek üyesi ve TMSF’ye devredilen Koza Holding’in CEO’su Mahmut Çelik, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili kadını hedef alarak, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” diye yazdı.

Fotoğraf: Twitter

Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant, sosyal medya hesabında, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turunda Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Saadet Partili bir kadının fotoğrafını, “Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sahada. Allah senden razı olsun” mesajıyla paylaştı.

Çelik’se Nalbant’ın paylaşımının altına, “Allah seni ve senin gibileri helak etsin” yorumunu yaptı. Nalbant da Çelik’e, “Ooo, en Müslüman, en vatansever sizsiniz. Bravo! Yahu siz kimsiniz” diye yanıt verdi.

Çelik’in daha sonra yorumunu sildiği görüldü. Çelik, Koza Grubunun CEO’luğunun yanısıra, Kızılay yedek yönetim kurulu üyeliği ve Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri de üstlendi.