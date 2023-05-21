İmamoğlu, ilk turdan ders çıkardı: Yalanlara yanıt vereceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk turda iktidarın yürüttüğü ‘yalan üretme politikası’ndan ders aldıklarını belirterek bunlara ‘net cevaplar’ vereceklerini söyledi.

İmamoğlu, 28 Mayıs’ta sandığa gitmek istemeyenlere de seslendi: “Evde kalmanın maliyeti büyük olacak.”

Ekrem İmamoğlu. (İBB)

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’ndan düzenlenene Demokrasi Neferleri Buluşması’nda konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

*İlk turdan ders aldık. Ona göre bu süreçte ne gerekiyorsa yapacağız demektir. Bir kirletme, yalan üretme politikası uygulanmıştır. Biz biraz suskun kalmışızdır. Ama biz artık onların yaptığı gibi yalanı, iftirayı konuşmayacağız. Ama onların yalanlarına, iftiralarına net cevapları vereceğiz, onlara haddini bildireceğiz.

*Onun için 28 Mayıs’a unutmayın çok daha güçlü gidiyoruz. Bu çerçevede en önemli görevlerimizden biri sandık hakimiyetini sağlamak. Oylara sahip çıkmaktan söz etmiyorum. Sandık hakimiyeti diyorum. Bu çok daha önemli. Sandığa hakim olmak, seçimden önce başlayan bir süreçtir. Her dakikası mühimdir. Sizler aynı zamanda az önce ifade ettiğim gibi mahallelerinizdeki sorumlu insanlarsınız. Seçim gününe kadar yürütülecek çalışmalarda göreviniz olduğunu lütfen unutmayın.

*Bizi sadece kendi yılgınlığımız ve karamsarlığımız yenebilir. Başka hiçbir güç yenemez. Onun için karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Bu ülkeye demokrasi getirmekten hiçbir güç bizi alıkoyamadı, alıkoyamayacak. Kimse bizim mücadele azmimizi ve irademizi yenemedi, yenemeyecek. Bizler bu ülkenin demokratları ve vatanseverleri olarak asla vazgeçmeyeceğiz.

*Biz onların, o bir avuç insanın ciğerlerini biliyoruz. 2019’dan biliyoruz. Onların sandık başı numaralarını da biliyoruz. Onların Anadolu Ajansı numaralarını da biliyoruz. Onlar bize sökmez. Onun için biz hakkın ve haklının değil, güçlünün yanında olduklarını biliyoruz.

*28 Mayıs’ta sandığa gitmemenin, evde kalmanın maliyeti büyük olacak.