Mansur Yavaş, Erdoğan’ın ‘Öcalan’ı serbest bırakma’ girişimlerini anlattı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde PKK kurucusu Abdullah Öcalan’ı ‘üç kez serbest bırakma teşebbüsünde bulunduğunu’ söyledi.

Yavaş, bu konudaki kanun tekliflerini de katıldığı televizyon programında gösterdi. Bu kanun tekliflerinde Erdoğan’ın imzası yer alıyor.

Mansur Yavaş, kanun tekliflerini gösterdi. (Twitter)

Erdoğan, seçimlerin ilk turunda muhalefeti ‘terörle ilişkili‘ göstererek bu konuda suçlamalar yöneltmiş; montajlanan görüntüleri sık sık mitinglerinde izletmişti. Uzmanlara göre Erdoğan’ın ilk turu birinci sırada bitirmesinde bu montajların ve söylemlerin etkisi var.

Muhalefet, ikinci tur yarışında bu söylemleri gerçek görüntüler ve belgelerle yalanlarken; daha önce AKP iktidarının bu konudaki ilişkilerini de anlatmaya çalışıyor.

‘AKP, Öcalan’ı üç kez serbest bırakmaya çalıştı’

Yavaş, katıldığı Fox TV’de Erdoğan’ın 2003, 2006 ve 2013 yıllarından PKK’nın kurucusu (Öcalan) ve yöneticilerinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmaları için girişimlerde bulunduğunu belirtti. Yavaş, bu konudaki üç kanun teklifini belgeleriyle şöyle anlattı:

*AK Parti, üç defa Öcalan’ı çıkartma teşebbüsünde bulundu. Kamuoyu bunları çok bilmiyor. Birisi 2003 yılında, ‘topluma kazandırma kanun tasarısıyla’ bunu denediler. Amerika’nın isteğiyle.

2003

*’5 bine yakın PKK teröristi konuşlandı. Biz inceledik, baktık. Irak’ı da kontrol altına alıp güzel bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim başımıza iş açabilir. Siz gelin, bunları alın. Toplumsal barış adına affedin’ diyor. ABD’lilerin Irak’a girdikten sonraki, 2003’teki isteği.

2006

* Ondan sonraki tarihlerde 2006 tarihli bir kanun teklifi veriyorlar bakanlar kurulu kararıyla. Bunun bir maddesi var. Maddenin son fıkrasında, ‘Suç işlemek için örgüt kurma suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyeleri hakkında uygulanabileceği kabul edilmiştir. Böylece terör örgütleriyle ilgili zaman zaman pişmanlık yasası adıyla kanuni düzenlemeler yapılmasına duyulan ihtiyaç karşılanmış olacaktır. Ancak bu hükme göre terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi konumunda olan kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir’ diyor. Terör örgütünün kurucuları değil, kurucusu… Terör örgütünün kurucusu bir tanedir (Öcalan).

* İmza Recep Tayyip Erdoğan’ın… O zaman başbakan… O zamanlar Erdoğan, Abdullah Öcalan’ı ‘etkin pişmanlık’tan yararlandırmak istedi. Muhalefetten tepki geldi. Kanunda bu maddeyi geri çektiler.

2013

*Daha sonra tekrar 2013 yılında geliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 221’inci maddesi hükmü, ‘Bu madde açısından da uygulanır. Kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilir’ diyor…Bu da bakanlar kurulu kararı… Erdoğan’ın imzası var.