Akşam Postası / 21 Kasım 2021

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım döneminde illere göre vaka haritasını açıkladı.

Demirtaş ve Kavala kararlarını uygulamayan Türkiye’yi neler bekliyor?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen, AİHM’in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararlarının uygulanmamasına ilişkin, “Bu, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nden ihracına kadar gider” dedi.

Libya’da yaklaşık iki yıldır alıkonulan yedi Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya’nın doğusunda yaklaşık iki yıldır alıkonulan yedi Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Katar İstihbarat Teşkilatı’yla ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Doç. Dr. Savaşçı kuş gribine karşı uyardı: Covid-19’a göre daha öldürücü

Kuş gribine karşı uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hastalığın Covid-19’dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

MHP’li Osmanağaoğlu: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600’ün bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmanın takipçisiyim” dedi.

Karamollaoğlu: Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’na davet etti, kabul etmedim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ‘Biz beraber olmalıyız’ çağrısına, ”Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz” cevabını verdiğini aktardı.

Kadir İnanır’ın tedaviye alındığı hastane: Durumu iyi, tetkikleri devam ediyor

Fotoğraf: AA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan oyuncu Kadir İnanır, Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Avrupa’da on binlerce kişi kısıtlamaları protesto etti

Vaka sayılarının artmasıyla Covid-19’la mücadele kapsamında yeniden kısıtlamaların getirildiği Avrupa ülkeleri protesto gösterilerine sahne oldu.

SGK’ya 61 milyar liralık yapılandırma başvurusu geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

Harran’da, 12’nci yüzyıla ait medrese gün ışığına çıkarıldı

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine, kazıları sekiz yıldır yürüttüklerini belirterek Harran’ın dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisi olması dolayısıyla tarih kitaplarında sıkça anlatıldığını aktardı.

‘Yemeksepeti hackerları’ konuştu: 20 milyondan fazla kişinin verileri elimizde

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti’ni ‘hacklediğini’ iddia eden grup 20 milyondan fazla kişinin verilerinin ellerinde olduğunu söyledi. Bilgisayar korsanlarına göre CEO Nevzat Aydın kendileriyle görüşme sonrası istifa etti.