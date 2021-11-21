Son 24 saat: 21 bin 177 vaka, 195 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 177 vaka, 195 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 350 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 34 bin 290 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65’in altında kalan sekiz, yüzde 80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir.”