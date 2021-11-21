İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım döneminde illere göre vaka haritasını açıkladı.

Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu. Geçen hafta açıklanan verilere göre vaka yoğunluğu İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de ise 69,61 oldu. Bu haftaki veriler İstanbul’da küçük de olsa artış Ankara ve İzmir’de ise düşüş olduğuna işaret ediyor.

Sağlık bakanı, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili şöyle sıraladı: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

Ordu 499,87’yle yoğunluğun en fazla olduğu il. 11,72’yle Şırnak ise en düşük olan il.