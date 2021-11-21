Karamollaoğlu: Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’na davet etti, kabul etmedim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ‘Biz beraber olmalıyız’ çağrısına, ”Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz” cevabını verdiğini aktardı.

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Saadet Partisi’nin talebi üzerine Erdoğan, Karamollaoğlu’nu 10 Kasım’da kabul etmiş, görüşme 2 saat 20 dakika sürmüştü. Erdoğan’ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu’na oturacağı yeri göstermesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Görüşme sonrası Karamollaoğlu, Erdoğan’ın ’50+1′ sisteminden memnuniyetsizliğini dile getirdiğini aktarmıştı. Ancak Erdoğan bunu yalanlamıştı.

Bu görüşmeyle ilgili Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu’nun açıklamaları şöyle oldu:

*Yüzde 50+1’i Tayyip Bey istedi, ne için istedi, “Nasıl olsa benim dışımda bunu yakalayacak kimse olmaz” kanaatiyle istedi. Ama şimdi görüyor ki kendisine destek verenlerin sayısı azalıyor. O zaman bu 50+1 problem çıkarıyor, bundan dolayı da diyor ki, “En fazla oyu alan şahıs kim ise o cumhurbaşkanı olabilmeliydi”, söylediği bu. Alternatifler şu olur, seçime gidersiniz, seçimde üç-beş aday çıkar, bunların hiçbiri yüzde 50’yi geçemez ama sona kalan iki kişi içinde bir tercihte bulunulur, kim daha fazla oy almışsa o seçilmiş olur. Bunların hepsine rıza gösterilebilir ama esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir.

*“Bu denetim meselesi önemlidir” dedim. Yani, başkanlık sistemi meselesinde bu olmadan olmaz. Ne olursa olsun başta bulunan kişi, daha doğrusu bütçeyi yapan, emanet edilen parayı harcayan kişi mutlaka denetlenebilmeli. Bu denetim halk tarafından, sizin gibi gazeteciler vasıtasıyla da yapılır, sorular sorulur ama esas denetlemeyi bir denetim kurulu olan Sayıştay yapar. Bütün hesapları önüne koyar, inceler, burada bir usulsüzlük, yolsuzluk var mı ona bakar.

*“Biz beraber olmalıyız” dedi kendisi. Ben de dedim ki; “Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.” Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik.

*(Akşener ve Kılıçdaroğlu) Şu anda onlar psikolojik bir mesaj veriyorlar. Türkiye’nin gidişatı hiç iç açıcı değil. Tayyip Bey kolay kolay kazanamayacağını düşündüğü bir erken seçime gitmez. Bundan dolayı erken bir seçim olacağı ihtimalini şu anda düşünmüyorum ama zamanında da yapılmaz. Eğer Seçim Kanunu’nda değişiklik yaparlarsa ki bunu planlıyorlar, bir yıl geçmesi lazım. Kemal Bey ve Meral Hanım gidişata bakarak mümkün olduğunca öne alınmasını sağlamaya çalışıyorlar.