Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından üç puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Fotoğraflar: AA

Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmaya oyunu yarı sahasında kabul ederek başlayan sarı-lacivertliler, 16’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Gol sonrasında toparlanan ve rakip yarı sahada daha fazla topla oynayan sarı-lacivertliler, 31’inci dakikada Mesut Özil’in golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 83’üncü dakikada Marcel Tisserand’ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Rakibinin baskılı oyununa karşın 90+4. dakikada Miguel Crespo’nun golüyle öne geçen Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23’e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Galatasaray deplasmanında üst üste yedinci kez yenilmedi

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında üst üste yedinci maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Ligde rakibi karşısında deplasmanda son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, son olarak 18 Ekim 2014 yılında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Mesut derbide golünü attı

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde beşinci kez bir maça bu sezon 11’de başlayan deneyimli oyuncu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını dörde çıkardı.

Crespo siftah yaptı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.

Diagne’nin golü VAR’a takıldı

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Müsabakanın 84’üncü dakikasında kazanılan serbest vuruşu Patirck Van Aanholt kullandı. Hollandalı futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler önce gol kararı verirken VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu yeniden inceledi.

Meler, pozisyonda Senegalli santrforun Fenerbahçe’den Mergim Berisha’ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Rekabette 12 maç sonra Türk futbolcu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette 12 derbi sonra ilk kez Türk futbolcu gol sevinci yaşadı.

Türk futbolunun en önemli rekabeti olarak nitelendirilen Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde yabancı futbolcuların daha çok skor üretmesi dikkati çekiyor.

AA’nın aktardığına göre İki takım arasında oynanan ve bir Türk futbolcunun gol attığı son derbi, 25 Ekim 2015’te Ülker Stadı’nda yapıldı. 1-1 biten söz konusu müsabakada Fenerbahçe’den Diego Ribas, Galatasaray’dan Olcan Adın fileleri havalandırdı.

Sonrasında 11’i Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 12 derbide kaydedilen 15 golün tamamına yabancı futbolcular imza attı. Olcan Adın’ın gol attığı karşılaşmadan sonra yapılan 13. derbide Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’den ise Mesut Özil gol sevinci yaşayarak yabancı futbolcuların serisini sonlandırdı.

Pereira kart gördü

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, derbi karşılaşmasında kart gördü.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler’e itirazda bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kartla cezalandırıldı.

Tisserand kızardı

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 24’üncü dakikasında sarı kart gören Tisserand, 83’üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarıdaki gerginlikte dört sarı kart birden çıktı

İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikte toplam 4 futbolcu, sarı kart gördü.

Müsabakanın 33’üncü dakikasında Fenerbahçeli Mesut Özil, sahaya atılan yabancı maddeleri hakem Halil Umut Meler’e vermek istedi. Bu sırada sarı-kırmızılı futbolcular, Mesut’a tepki gösterdi.

Yaşanan itişmelere Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın da katılmasıyla gerginlik büyüdü. Oyun yaklaşık iki dakika dururken Galatasaray’da Muslera ve Marcao, Fenerbahçe’de ise kaleci Berke Özer ile Mert Hakan Yandaş sarı kartla cezalandırıldı.

Fatih Terim’e kırmızı kart

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe’nin maçın uzatma bölümünde 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı gol sonrasında 90+6’ncı dakikada hakemlere itirazda bulunan Terim, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Terim, maçın 45+3’üncü dakikasında da oyun alanını terk etmeyen topa müdahale ettiği için sarı kart görmüştü.

Derbilerdeki kırmızı kart geleneği sürüyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbilerde sık kırmızı kart çıkma istatistiği bu maçta da bozulmadı.

Bu akşamki müsabakadan önce iki takım arasında yapılan 44 Süper Lig, yedi Türkiye Kupası, üç TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevuda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart göstermişti.

Bu müsabakada da Fenerbahçe’den stoper Marcel Tisserand, Galatasaray’dan teknik direktör Fatih Terim kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye de sarı kart çıktı.

Galatasaray’dan Squid Game’li kareografi

Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.

Galatasaray taraftar gruplarından ‘ultrAslan’ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game’e gönderme yapıldı.

Söz konusu kareografinin arkasındaki banda “Oyuncu 1907 elendi” diye yazıldı.

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabı üzerinden maç sonunda söz konusu kareografinin montajlı fotoğrafı paylaşılarak “Oyuncu 1905 elendi” diye yazıldı.

Sarı-lacivertli ekip daha sonra ise dizideki ‘Kırmızı ışık, yeşil ışık’ oyunundaki maskotun gözlerine maçın skorunun yazıldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı yaptı.