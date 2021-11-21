Hayatının başrolünde “keşke”siz bir kadın: Arzu Okay

ZEYNEP GÜVEN ÜNLÜ

“Arzu Okay”deyince aklınıza sadece 70’li yılların seks-komedilerinde rol alan eski bir Yeşilçam yıldızı geliyorsa size bir haberimiz var. İletişim Yayınları’ndan bu hafta çıkan ‘Arzu Okay – “Keşke”siz Bir Kadın‘ adlı söyleşi kitabı, bir zamanların ünlü oyuncusunun, sinemadan sonra iş kadını ve aktivist olarak dolu dolu yaşadığı hayatın izini sürüyor. Gazeteci Türey Köse’nin içten sorularıyla söyleşiden çok sohbet gibi okunan kitap, Okay’ı eksik tanıyanlara sürprizlerle dolu bir kapı açıyor.

Türey Köse soruyor, Arzu Okay anlatıyor

Yeşilçam’a girdiğinde 15 yaşındaydı. Yüzü aşkın filmde oynadıktan sonra, “Artık yeter” deyip sinemaya veda ettiğinde ise sadece 23. Topu topu sekiz yıl süren oyunculuk serüveninin bir kısmında o dönem yükselişteki seks – komedi filmlerinde de rol aldı.

Sekiz yılda çevirdiği yüzden fazla filmden sadece 24’ü seks – komedi türündeydi. Okay çevirdiği melodramlarda ‘namuslu’ bir kadındı. Ayhan Işık’la başrolü paylaştığı Hayatım Sensin filminde gelinlik bile giymişti.

Hoş, adının seks filmleriyle anılmasından rahatsızlık duymuyor. İstemeden girdiği ama sonrasında sevdiği Yeşilçam’daki hikayesi kayıtlara doğru geçsin diye veriyor bu detayları.

Arzu Okay sinema güzeli seçildiğinde 17 yaşında bir lise öğrencisiydi

Söyleşi formatındaki “Keşke”siz Bir Kadın’ın yazarı Köse’nin sunuş yazısından okuyoruz: ‘Arzu’yla Foça’da tanıştık, arkadaş olduk, bir söyleşi kitabı yapma fikri ortaya çıktı. Zira hayatı, sadece bir kadınının var olma ve sıfırdan başlayarak yeni bir hayat kurma mücadelesi olarak değil, bir dönem hikayesi olarak da önemli. Sonuçta Paris, İzmir ve İstanbul’da yaptığımız söyleşiler sonunda bu kitap ortaya çıktı. Söyleşi mekanları, birlikte kurulan sofralar, yemek tarifleri ve sohbetlerin bir bölümü de kitaba dahil…’

Ödül de devletten plastik kurşun da

23 yaşında Fransa’ya yerleşip kendi işini kuruyor Okay. Başarılı da oluyor. Hatta ihracata yaptığı katkılardan dolayı dönemin devlet bakanı Işın Çelebi’nin elinden ödül alıyor. Ödülü veren devlet plastik mermiyi de esirgemiyor Okay’dan. 31 Aralık 2015’te barış talebi için eylem yaptığı Diyarbakır’da bacağına plastik kurşun yiyor.

Dönemin devlet bakanı Işın Çelebi’den ödülünü alıyor

Arzu Okay (en önde) 31 Aralık 2015’te Diyarbakır’da. (Fotoğraf: bianet.org)

Hala Paris’te yaşayan, 65 yıllık hayatını hikayelerle, dostlarla, seyahatlerle dolduran, 34 yaşında bir kız çocuğu olan Okay, yine Türay Köse’nin deyimiyle ‘adı hep önünden giden‘ bir kadın.