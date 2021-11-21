Avrupa’da on binlerce kişi kısıtlamaları protesto etti

Vaka sayılarının artmasıyla Covid-19’la mücadele kapsamında yeniden kısıtlamaların getirildiği Avrupa ülkeleri protesto gösterilerine sahne oldu.

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Vakaların hızla arttığı Avrupa ülkelerinden arka arkaya kısıtlama haberleri gelirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge de kıtadaki durumdan duyduğu endişeyi dile getirmişti. Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söylemişti.

Geçen cumartesi üç haftalık kısmi kapanma başlatılan Hollanda’da önceki akşamdan sonra dün akşam da sokaklar hareketliydi. Futbol maçlarının seyircisiz oynanmasının kararlaştırıldığı, bazı spor organizasyonları iptal edildiği, restoran ve barların saat 20:00’de kapandığı ülkede başta Lahey olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokağa döküldü. Lahey’de göstericiler bisikletleri ateşe verdi, polise havai fişek attı. Polis copla müdahale etti.

En az yedi kişinin gözaltına alındığı, beş polisin yaralandığı açıklandı. Kentte acil durum ilan edildi. Önceki akşam da Rotterdam’da polisle göstericiler çatışmış kentte acil durum ilan edilmişti.

Sahaya girdiler

Hollanda’daki başka kentlerdeki en az iki futbol maçında seyircilerin stadyuma girmeyi başardığı ve yeşil sahada kısıtlamaları protesto ettiğ bu nedenle maçlara belirli süre ara verildiği belirtildi.

Avusturya, İtalya ve Hırvatistan’da da göstericiler sokaktaydı. Pazartesi 20 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlatılacak, Şubat 2022 itibariyla aşının zorunlu hale geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da on binlerin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi. Salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalara ve aşının zorunlu hale gelmesine tepki gösteren protestocular “Özgürlük” ve “Direniş” diye haykdırdı ve polisi yuhladı.

Hırvatistan’daki tepki ise kamu çalışanlarına aşının zorunlu hale getirilmesiydi. Protestoların adresi başkent Zagreb oldu.

İtalya’da da toplu ulaşım, işyeri ve konser, tiyatro gibi etkinliklerin yapıldığı yerlerde gerekli olan ‘yeşil kart’ uygulaması protesto edildi.