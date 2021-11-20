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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda’da kısıtlama karşıtı gösteri: Eylemciler polisle çatıştı

Hollanda’da Covid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemciler polisle çatıştı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Rotterdam kentindeki gösteride eylemciler havai fişek kullandı ve yangın çıkardı.


TOMA’nın devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Polisin açıklamasında ‘acil durum’ ilan edilen bölgenin boşaltılması için uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS’de çıkan haberde ise en az bir polis arabasının ateşe verildiği, diğer polis araçlarının da hasar gördüğü bildirildi.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldıran eylemcilerin orada bulunan diğer araçları ve eşyaları da ateşe verdiği belirtildi.

Bir gazetecinin saldırıya uğradığı ve kamerasının kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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