Özer: Yarın 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil sonrası yarın itibarıyla aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerine uyarak okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirterek ‘pazartesi sabahı (yarın) 850 bin sınıftan sadece 66’sının kapalı olacağını’ açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özer, 6 Eylül’de tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başlandığını ve iki buçuk aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girildiğini anımsattı.

Özer’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz.

‘İki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 88’

*6 Ağustos’ta en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60’tı. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 88’e çıktı.

*Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde.

*Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte.

*Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması.