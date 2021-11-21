MHP’li Osmanağaoğlu: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600’ün bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmanın takipçisiyim” dedi.

Ay başında, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununun çözülmesi için çalışma başlattığına dair haberler çıkmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde EYT’yle çalışma bulunmadığını duyurmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nda, “EYT sorunu TBMM’de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır” demişti.

Batman’da konuşan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise şöyle konuştu: ”Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz. Asgari ücretin dar gelirli vatandaşlarımızın yaşayabileceği bir seviyeye çekilmesi, özellikle memur ve emeklilerimiz için 3600’ün bir an önce hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmanın takipçisiyim. 40 yıla aşkındır Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadele ediyor. Yine liderimiz yaklaşık bir ay önceki bir grup toplantısında terörle ilgili belirtiği mesajda, ‘şu ana kadar terörle mücadelede yapılan masrafın 2 trilyon 240 milyar dolar olduğunu ifade etmişlerdir.’ Terörün beli kırıldı çok şükür. Bundan sonraki süreçte önümüz açıktır. Bundan sonraki süreçte Batmanlı, Mardinli, Siirtli hemşerilerimiz daha huzurla daha güvenle yarına bakabilecek durumdadır. Bu konuda yapılması gereken her şey sonuna kadar yapılacaktır”.