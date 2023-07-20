Akşam postası / 20 Temmuz 2023

Merkez Bankası’ndan ‘yine’ beklentilerin altında faiz artışı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltti. Faiz artışı yine beklentilerin altında kaldı. Beklenti yüzde 20’ydi.

Merkez Bankası yabancı yatırımlardan umutlu

Merkez Bankası (MB) toplantı notlarında vergi zamlarının enflasyonu artıracağı belirtilirken yabancı yatırımlarla ‘fiyat istikrarının sağlanacağı’ yer aldı.

Daron Acemoğlu: Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 17,5’e çekmesini ‘endişe verici’ buldu. Acemoğlu’na göre iktidar ekonomiyi yerel seçimlere kadar bile ‘tutamayabilir.’

Tüketici güveni seçimden bu yana 11 puan düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası’nın (MB) hesapladığı Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda yüzde 5,9 azalarak yana altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

BAE 51 milyar dolarlık ‘yardım’ın ayrıntılarını ‘çok yakında’ açıklayacakmış

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’e yaklaşık 51 milyar dolarlık ‘ekonomik yardım’ın ayrıntılarını ‘çok yakında’ açıklayacağını bildirdi.

Can Atalay, tahliyesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Can Atalay, milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmemesi nedeniyle avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

CHP, Tanju Özcan kararını erteledi: Rapor almış

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

YKS doğru yanıt ortalamaları açıklandı: Tablo vahim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ‘doğru yanıt ortalamaları’ paylaşıldı. Tablo iç karartıcı.

İç hat uçuşlarda ‘tavan fiyat’ muamması: Zam gelmedi ama kesin gelecek

İç hat uçuşlarda tavan fiyatlara zam yapılmadığı bildirilirken Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane’ye göre bu ‘kesinlikle gündeme gelecek.’

Bedelli askerlik 122 bin lira

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 liraya yükseltildiğini duyurdu.

‘Yüzde 35’i geçmez’ denmişti: Ekmeğe Ankara’da yüzde 40, Van’da yüzde 50 zam

Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamla 5 liradan 7 liraya çıkarıldı. Osmaniye ve Van’daysa ekmeğin fiyatına yüzde 50 zam yapıldı.

TDK, bazı sözcüklerin yazımını güncelledi

Türk Dil Kurumu (TDK), 12’nci baskısını yayınladığı yeni sözlükte, bazı sözcüklerin yazımını güncelledi. Buna göre artık kayyum değil kayyım, unvan değil ünvan, çiğ börek değil çi börek yazılacak.

İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Uzmanlar, Afrika’dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek Marmara Bölgesi’nde hafta sonu kavurucu sıcakların hakim olacağını bildirdi.