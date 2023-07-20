Merkez Bankası yabancı yatırımlardan umutlu

Merkez Bankası (MB) toplantı notlarında vergi zamlarının enflasyonu artıracağı belirtilirken yabancı yatırımlarla ‘fiyat istikrarının sağlanacağı’ yer aldı.

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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltti. Faiz artışı yine beklentilerin altında kaldı. Beklenti yüzde 20’ydi.

Bankanın toplantı özetinde Para Politikası Kurulu’nun (PPK) ‘vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü’ yazıldı.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni döneme vergi zamlarıyla başlamıştı. ÖTV, KDV, MTV ve harçlar dahil birçok kaleme zam gelmişti.

Özette ayrıca dış yatırımların etkisinin ‘güçlü katkı’ olacağı da yazıldı: “Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.”

51 milyar dolarlık ‘Körfez yatırımı’

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olarak tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok.

Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Sonrasında Katar ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmişti.

Şimşek’ten sonra Erdoğan da Körfez turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret etmişti.

Yetkililere göre iktidar, özelleştirme ve satın almalar da dahil çeşitli kanallar aracılığıyla Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

Kamuoyuna açıklanan bir yatırım olmasa da cumhurbaşkanı BAE’yle yaklaşık 51 milyar dolar değerinde anlaşmalara imza atmıştı.