Merkez Bankası’ndan ‘yine’ beklentilerin altında faiz artışı

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltti. Faiz artışı yine beklentilerin altında kaldı. Beklenti yüzde 20’ydi

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

Geçen ayki beklentiler yüzde 20-40 arasında değişiyordu. Faizse yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltilmiş ve beklentilerin altında kalmıştı. Bu nedenle dolar ve avro kurları fırlamıştı.

MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti. Aynı şekilde avro/TL, MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturmuş, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Faiz kararı öncesinde dolar/TL 26,9, avro/TL 30,2 seviyesinde.

AA anketine katılan ekonomistlerse faizin yüzde 20’ye çıkartılmasını bekliyordu.

İndirim döngüsü

MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından faiz oranı yüzde 14’e çekilmiş ve Ocak 2022 itibariyle indirime ara vermişti.

Daha sonra MB, Ağustos 2022’de yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti.

22 Ekim 2022’de bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız” demişti.

Kasımdaysa faiz 150 baz puan daha düşürülerek yüzde 9’a yani ‘tek haneye’ çekilmişti.

Bir süre yüzde 9’da kalan faiz, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 8,5’e indirildi.

Sonraki dört aydaysa faiz sabit bırakılmıştı.

Geçen ayki toplantıda bu döngüye son verilmişti