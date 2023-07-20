Şimşek, Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarma kararlılığını yineledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporu paylaşarak, “Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız” dedi.

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Bakan Şimşek, FATF’ın tweetini alıntılayarak, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız.”

Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda Ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam… https://t.co/4q50EJrCVO — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 20, 2023

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), iki sene önce Türkiye’yi ‘gri liste’ye almıştı.

Gri listede yer almanın ‘sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması’ ve ‘sendikasyon kredilerinde maliyet artışı’ gibi bazı olumsuz etkileri bulunuyor.