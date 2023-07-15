Şimşek, Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarmaya çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’yi ‘kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele’de ‘yeterince çaba göstermeyen’ ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkarmak için çabalarına hız verdi.

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Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF), iki sene önce Türkiye’yi ‘gri liste’ye almıştı.

AA’nın aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin gir listeden çıkarılması için çabalarına hız verdi.

FATF tarafından belirlenen yedi eksiklikten beşi giderildiği belirtildi. Kalan iki eksiklik konusunda ilgili bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü ilk toplantılarını yaptı.

Habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gri listeden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla yapıp Türkiye’nin uluslararası kamuoyu nezdindeki izlenimini güçlendireceklerini vurguladı.

Gri listede yer almanın ‘sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması’ ve ‘sendikasyon kredilerinde maliyet artışı’ gibi bazı olumsuz etkileri bulunuyor.