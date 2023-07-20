Tüketici güveni seçimden bu yana 11 puan düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası’nın (MB) hesapladığı Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda yüzde 5,9 azalarak yana altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tüketici güveni, seçimlerin sonuçlandığı mayısta yüzde 91,1’ken 11 puan düşüşle yüzde 80,1’e düştü.

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Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arasında değer alıyor.

TÜİK ve MB işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, haziranda 85,1’ti. Temmuzda önceki aya göre yüzde 5,9 oranında azaldı.

Bloomberg’e göre yüzde 7,55 düştü

Bloomberg HT’nin temmuza ilişkin öncü tüketici güveni göstergesi de düşüş yönünde sinyal vermişti. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi temmuzda bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7,55 azalarak 69,46’a gerilemişti.

Endeks detayları

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendi. Haziranda başlayan düşüş devam etti. Döviz kurları ve buna bağlı enflasyonda izlenen hızlı yükseliş eğilimi tüketici güveninde yaşanan gerilemenin en temel nedeni.