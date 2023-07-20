CHP, Tanju Özcan kararını erteledi: Rapor almış

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

Tanju Özcan. (AA)

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP Genel Merkezi’ne varan Özcan’ın burada partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti.

Özcan, partiden ihraç edilmesinden bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”

Bolu belediye başkanı daha sonra bu karardan vazgeçmişti: “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”

Rapor alınca karar ertelendi

YDK’nin CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısı yaklaşık beş saat sürdü.

Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilen Özcan’ın dosyası dahil dokuz dosyayı masaya yatırdı.

Sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan’ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK’ye gelemediği, Özcan’ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00’te düzenlenecek YDK’de alınacağı öğrenildi.